Studie: Måttlig saltdos ökar inte hälsorisk

Salt i maten kanske inte är så farligt som många tidigare, trott visar en stor internationell studie. De hälsofarliga effekterna går också att dämpa med en god kost i övrigt.



Att få i sig motsvarande drygt två teskedar per dag ökar inte riskerna för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke, visar studien som nu publiceras i tidskriften The Lancet.



Bakom studien står forskare från ett tjugotal länder. Deras slutsats är att de flesta inte ökar sina hälsorisker så länge de håller sig under en daglig saltkonsumtion om 12,5 gram.