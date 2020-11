Supertyfon in över Filippinerna

Supertyfonen Goni har nu dragit in över Filippinerna. Enligt tidiga rapporter har fyra personer omkommit.



Myndigheterna varnar för katastrofala förhållanden i de delar av landet som man tror kommer att bli värst drabbade, enligt nyhetsbyrån AFP.



Uppemot en miljon människor har evakuerats inför ovädrets ankomst.



När tyfonen kom in över ön Catanduanes sydöst om huvudstaden Manila, vid 05-tiden på söndagsmorgonen lokal tid, uppmättes vindar på över 62 meter per sekund.