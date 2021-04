Svårare hindra covid än vad FHM trodde

Inför den andra vågen i höstas trodde FHM att de åtgärder som hade vidtagits inom äldreomsorgen skulle minska smittspridningen och dödsfallen.



Enligt statistik från Socialstyrelsen utgjorde dock dödsfall på äldreboenden en lika stor andel under den andra vågen som under den första vågen, rapporterar Sveriges Radios Ekot.



-Vi var inte så mycket bättre som vi hade hoppats och trott på. Och framför allt så var det nog betydligt svårare att hindra viruset att komma in på äldreboenden än vad någon hade trott, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.