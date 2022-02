Svenskt miljonstöd till Madagaskar

Sida ger tio miljoner kr för att bistå människor som drabbats av den tropiska cyklonen på östkusten i Madagaskar.



Cirka 70 000 människor beräknas ha berörts av cyklonen som drog in över Madagaskar för drygt en vecka sedan.



Pengarna fördelas på Rädda Barnen, Action Against Hunger och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).



Rädda Barnen och Action Against Hunger ska bistå med rent vatten, livsmedel, hälsovård och återställande av infrastruktur. MSB:s insatspersonal ska bistå med it-expertis och logistik.