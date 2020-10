Svenska IS-kvinnor ställs inför rätta

Svenska kvinnor som reste till IS i Syrien ska ställas inför rätta. Rättegångarna kommer att inledas i början på nästa år i det kurdstyrda nordöstra Syrien, rapporterar SVT Nyheter.



Beskedet kommer efter ett en delegation från svenska utrikesdepartementet de senaste dagarna varit på plats i det kurdiska självstyret och diskuter- at rättsprocesserna mot kvinnorna.



Delegationen har även diskuterat vad som ska ske med barnen till kvinnorna under processerna. Enligt självstyrets representant i Sverige kan det handla om stöd via t.ex. ett nytt barncenter.