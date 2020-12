Sverige hjälper Norge med vaccin

Norge kommer att få hjälp av Sverige att få minst 500 000 doser av vaccin från Pfizer under det första kvartalet 2021. Det säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström till VG.



– Totalt rör det sig om 2,5 miljoner doser, men det är alltid lite osäkert med leveranserna. Minst 500 000 doser kommer under det första kvartalet.



Bergström förhandlar om inköp av vaccin för EU och är den som säkrat Norges tillgång till vaccin då landet står utanför EU. Sverige kommer att köpa in Norges kvot och sedan skicka vidare vaccinet till grannlandet.