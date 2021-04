Sverige näst högst på smittlistan

Sverige är nu det land i EU som registrerar näst flest nya covid-19-fall per invånare, visar veckans statistik från ECDC.

Bara Cypern ligger just nu högre än Sverige, enligt smittskyddsenheten ECDC. Cypern landar i 962 nya fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. Sedan följer Sverige på 796, Frankrike på 694 och Kroatien på 691.

Siffrorna från ECDC är dock vanskliga att jämföra rakt av, då de behöver sättas i relation till hur många, och vilka, som har testats i de respektive länderna.