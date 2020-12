Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med 10 procent under hela 2020 till följd av coronapandemin, enligt beräkningar av forskningsprojektet Global Carbon Project.



Minskningen var som störst under pandemins inledning, men de dagliga utsläppen är nästan tillbaka på samma nivåer som i fjol.



Utsläppen i hela världen beräknas ha minskat med 7 procent under 2020, med 11 procent i EU och med 12 procent i USA.



Nedgången verkar dock ha stannat av.