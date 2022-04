SVT-meteorolog: Sol och värme i påsk

Några dagar med sämre väder byts nu ut mot sol och värme till påskhelgen.

– Det kommer att bli goda solchanser, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Ett högtryck växer in över landet och bjuder på övervägande vackert väder under långfredagen. På påskafton tätnar molnen i norr och en del skurar drar in över mellersta och södra Norrland. I söder blir det mest sol.

På påskdagen förstärks högtrycket med generellt högre temperaturer. I söder blir det 10-15 gr och även långt upp i norr runt 10 gr. Det stabila vädret spås ligga kvar även nästa vecka.