Tåg ställs in under kommande oväder – trafikstopp begärt i 24 timmar

Flera tåg i bl.a. Småland ställs in på grund av det snöoväder som väntas dra in under onsdagen och torsdagen. Ovädret väntas också påverka busstrafiken.

Det är Trafikverket som har begärt trafikstopp för tågtrafiken från 12.00 på onsdag till 12.00 på torsdag.

De sträckor som ställs in är från Linköping till Kalmar och till Västervik, och från Nässjö till Eksjö och Vetlanda. Dessutom inställs trafiken på sträckan Nässjö/Jönköping – Vaggeryd-Värnamo-Halmstad. Ersättningsbussar körs så länge vädret tillåter.