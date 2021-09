En nerriven kontaktledning gör att all tågtrafik genom Hässleholm just nu står stilla. Trafikverket har ingen exakt prognos för när tågen börjar rulla igen, men skriver på sin hemsida att det inte blir förren under måndagsmorgonen.

Öresundstågen är inställda mellan Hässleholm och Älmhult. Elfelt påvekar också fjärrtrafiken mellan Malmö och Stockholm och Malmö och Kalmar.

Skånetrafiken säger att det är svårt att få fram ersättningsbussar under söndagen.