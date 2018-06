Talibanerna utlyser vapenvila

Talibanrörelsen i Afghanistan kommer för första gången att lägga ner vapnen under id al-fitr, festen som avslutar den muslimska fastemånaden ramadan.



Vapenvilan, som ska vara i tre dagar, omfattar dock inte utländska styrkor.



Beskedet kommer sedan president Ashraf Ghani i torsdags sade att afghanska styrkor gör ett ”villkorslöst” uppehåll i striderna mot talibanerna under id al-fitr och till den 20 juni.



Regeringsstyrkornas eldupphör gäller dock inte i förhållande till andra väpnade rörelser, exempelvis IS.