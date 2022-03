Tankesmedja: Ryska styrkor allt längre in i Mariupol

Ryska styrkor fortsätter att vinna mark i den belägrade staden Mariupol, uppger den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW). ISW uppger även att borgmästaren har lämnat staden.

Enligt ISW har ryska styrkor bl.a. tagit kontroll över stadens katedral, i närheten av den bombade teatern där ett tusental befaras ha begravts under rasmassorna.

På andra håll är läget ljusare för den ukrainska sidan, bl.a. utanför Kiev, enligt ISW. Där rapporteras det om strider i Bucha och Hostomel.