Flera flyg har ställts in på brittiska flygplatser efter tekniska problem. Två avgångar från Stockholm till London har ställs in under eftermiddagen, enligt Swedavia.

Flera förseningar är att vänta, uppger flera flygplatser, bland dem Heathrow och Gatwick. Under eftermiddagen har det förekommit uppgifter om att hela det brittiska luftrummet skulle vara stängt, vilket inte är fallet.

Däremot har restriktioner införts av säkerhetsskäl, meddelar den brittiska flygledningscentralen Nats.