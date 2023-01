Sverige inför krav på negativt covidtest för resenärer från Kina från och med 7 januari.

Det meddelade socialminister Jakob Forssmed (KD) under en pressträff på torsdagen.

Restriktionerna gäller i tre veckor från och med den 7 januari.

Kina har just nu en av de största utbrotten av covid-19 sedan pandemin startade. Bara sedan den 1 januari har landet rapporterat in 648 covid- relaterade dödsfall, uppger WHO enligt Reuters.