Sångaren och gitarristen Robbie Robertson är död. Han ledde gruppen The Band till stora framgångar på 1960- och 1970-talen, samarbetade med Bob Dylan och skrev mycket filmmusik.

Kanadensaren Robertson stod bakom flera av The Bands största hits, som ”The weight”, ”The shape I'm in” och ”The night they drove Old Dixie down”.

Åtta år efter debutalbumet höll bandet en klassisk avskedskonsert i San Francisco 1976, som Martin Scorsese förevigade i filmen ”The Last waltz”.

Robbie Robertson blev 80 år.