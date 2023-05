Tidö-enighet om reduktionsplikten

Vid årsskiftet kommer reduktionsplikten att sänkas till 6 procent för både bensin och diesel. Tidöpartierna har kommit överens om det, erfar SVT.

Reduktionsplikten är en lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att se till att utsläppen av fossila bränslen minskar. Det görs bland annat genom att blanda i biobränsle i tanken.

Nu har partierna alltså kommit överens om 6 procent. Den nya lägre nivån ska gälla under mandatperioden och gör att det kan bli ungefär 5,50 kr billigare per liter diesel inkl moms under 2024.