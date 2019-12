Stor halkrisk råder nu i stora delar av norra Sverige, och Trafikverket varnar för plötslig ishalka i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och i Norrbottens län.

”Stor risk för halka. Anpassa hastigheten efter underlaget, eller undvik att köra bil i området”, skriver verket på sin sajt.

Även polisen och SMHI varnar för ishalkan. Luleå lokaltrafik fick under söndagsmorgonen ställa in all trafik med sina bussar på grund av halkan.