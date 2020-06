Trump hotar att kalla in militär

USA:s president Donald Trump säger att han är beredd att mobilisera alla tilllgängliga militära resurser för att stoppa de protester som rasat runt om i USA den senaste veckan.



Militären kommer att sättas in om delstaternas guvernörer inte får stopp på protesterna.



-Då kommer jag att skicka in militär och snabbt lösa problemet åt dem, sade presidenten i ett tal från Vita huset.



Före och under talet gick polis till angrepp mot demonstranter nära Vita huset. Tårgas och distraktionsgranater användes för att skingra dem.