TV4 släckt för miljoner hushåll

Sedan midnatt har TV4:s kanaler varit nedsläckta för Com Hems och Boxers kunder. Skälet är en konflikt mellan Com Hems och Boxers nya ägare, Tele2, och TV4:s nya ägare,



Telia. Telia har under året köpt Bonnier broadcasting och därmed TV4. I samma veva har avtalet mellan TV4/C More och Tele2 varit på väg att gå ut.



Enligt Mathias Berg, operativ chef på TV4 och C More, handlar konflikten om att Tele2 kräver nya rättigheter som de inte vill betala för. Tele2 säger att man in i det sista försöker få Telia till förhandlingsbordet.