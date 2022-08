Det kraftiga regnvädret i delar av Svealand och Götaland har fortsatt under söndagen.

Värst drabbat är Linköping som fått mer än två månaders regnmängd på ett dygn, enligt SMHI.

– Det var gator som stod under vatten och det rann in vatten i fastigheter så där fick vi kraftsamla under några timmmars tid, säger Lennart Ågren vid Räddningstjänsten Östra Götaland om situationen under söndag eftermiddag.

SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn t.o.m. måndag.