Tvekade ej att låta Erlandsson gå

C-gruppledaren Anders W Jonsson uppger att han träffat fyra moderatkvinnor och fått deras berättelse om hur Eskil Erlandsson (C) har betett sig vid luncher och middagar.



– Det är något som har passerat gränsen, så det var ingen tvekan hos mig att uppmana honom att avgå, säger Jonsson, som inte vill inte gå in på hur Erlandsson har ställt sig till anklagelserna.



I ett inlägg på Facebook skriver C- ledaren Annie Lööf att ”ett oacceptabelt beteende får konsekvenser oavsett vem man är”.