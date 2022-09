Ukraina avancerar mot järnvägsknut

Ukrainska trupper har på kort tid intagit flera samhällen sydost om Charkiv och befinner sig nu i närheten av Kupiansk, en järnvägsknut av stor vikt för de ryska transporterna.

Tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin dygnsrapport att staden troligen kommer att falla inom 72 timmar.

Motoffensiven i Charkivregionen verkar ha kommit som en överraskning för den ryska militären, som överfört stora truppmängder till Chersonområdet. Enligt ISW har ukrainarna ryckt fram 50 km på bara några dygn.