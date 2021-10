Unicef: Var femte ung känner sig deprimerad

Var femte ung person mellan 15 och 24 år känner sig deprimerad och har liten lust att göra någonting, enligt den årliga rapporten ”State of the World's children” från FN:s barnfond Unicef.



Situationen har förvärrats under coronapandemin. Unicef anser dock att problemet inte alltid tas på allvar.



-I många länder har mental ohälsa setts lite som ett lyxproblem och ingenting man pratar om fast vi vet på Unicef att barn som mår mentalt dåligt inte heller går i skolan, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för Unicef Sverige, till SR:s Ekot.