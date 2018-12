Under ett möte med de konservativa parlamentsledamöterna inför kvällens förtroendeomröstning om premiärminister Theresa May, klargjorde May att hon inte tänker utlysa nyval, enligt Reuters.

Samtidigt sade May att hon inte ska leda partiet i nästa ordinarie val.

Flera källor som närvarade vid mötet sade också, enligt Reuters, att May underströk att brexit måste genomdrivas i tid. Hon betonade också de risker landet står inför och upprepade att det är en mycket dålig tid för att byta partiledare.