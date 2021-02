Uppgift: USA-miljarder till vaccin

USA:s president Joe Biden kommer, enligt Vita huset-källor, på fredagens G7-möte att lova fyra miljarder dollar (drygt 34 miljarder kronor) i stöd till WHO:s vaccinprogram Covax.



Två miljarder dollar ska betalas ut i slutet av månaden, medan resten kommer att distribueras under två år.



Utbetalningarna ska redan ha godkänts av den amerikanska kongressen.



Under USA:s förre president Donald Trump lämnade USA Världshälsoorganisationen WHO, ett beslut som efterträdaren Joe Biden omedelbart upphävde när han tillträdde.