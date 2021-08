USA: IS-strateg dödad i drönarattack

Den amerikanska militären säger sig ha dödat en av IS Khorasans strateger i en drönarattack i Afghanistan.



Det obemannade luftangreppet mot IS Khorasan utfördes öster om Kabul, i Nangarharprovinsen, nära gränsen till Pakistan. ”De första indikationerna tyder på att vi dödat vår måltavla”, säger kapten Bill Urban, enligt AFP.



IS Khorasan är IS afghanska gren som tagit på sig torsdagens bombdåd vid Kabuls flygplats, som dödade minst 13 amerikanska soldater. Närmare 200 civila afghaner uppges också ha dödats, och USA:s president Joe Biden utlovade hämnd.