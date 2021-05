USA kräver ny WHO-utredning om viruset

USA uppmanar WHO att genomföra en ny utredning av coronavirusets ursprung.



USA kräver att oberoende experter får obehindrad tillgång till originaldata och prover i Kina.



Uppmaningen följer på den amerikanske presidenten Joe Bidens krav till USA:s underrättelsetjänster att lämna en rapport i frågan inom 90 dagar.



En gemensam studie av WHO och Kina slog i mars fast att det är mycket osannolikt att viruset läckte ut från ett laboratorium. Vissa menar dock att WHO inte fick arbeta fritt i Wuhan.