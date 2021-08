USA stryks från EU:s säkra lista

Resor mellan USA och EU kan komma att bli krångligare, sedan Europeiska rådet uppdaterat sin lista över vilka länder som är säkra under pandemin.



Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro och Nordmakedonien togs likt USA bort från EU-listan av säkra länder under måndagens revidering.



På listan finns länder som under de senaste två veckorna haft färre än 75 nya covid-fall per 100 000 invånare. Efter den senaste uppdateringen står 17 länder kvar på listan. Varje land bestämmer själv om eventuella reserestiktioner.