Vändpunkt ställer upp i EU-valet

Det nybildade partiet Vändpunkt har fått in över 1 500 namnunderskrifter, vilket innebär att partiet får ställa upp i EU-valet den 26 maj.



-Jag känner mig verkligen positiv nu, säger talespersonen Carl Schlyter, som i januari lämnade Miljöpartiet i protest mot regeringsuppgörelsen mellan MP, S, C och L.



Totalt 50 kuvert med 600 underskrifter kom in till partiet under tisdagen.



Det är ännu inte klart vilka som blir Vändpunkts kandidater. Flera avhoppade miljöpartister står bakom partiet.