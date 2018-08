Varning för hård blåst i Västsverige

Det kommer att blåsa för sommaren ovanligt hårt under fredagen i Västsverige. SVT:s meteorolog Per Stenborg uppmanar nu människor att säkra upp sin egendom innan vinden tilltar.

Vinden kommer att öka redan under torsdagsnatten och framförallt under fredagens morgontimmarna. Per Stenborg varnar för att ge sig ut på havet.

-Det är framförallt båtägarna som behöver se upp, det gäller att se till att ligga rätt i vindriktningen. Skydda båtarna så gott som det går i hamn och se till att de är ordentligt förtöjda, säger Per Stenborg.