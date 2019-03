Vårvädret avlägset – SMHI stormvarnar

Våren är fortfarande avlägsen. Nu drar snö och regn in över landet, och i söder väntas kraftiga vindar.



-Det är regn och snö i hela landet, och ganska stora snömängder, säger Per Stenborg, meteorolog på SVT.



I norr är cirka tre decimeter snö att vänta under fredagen och ytterligare någon decimeter under helgen.



I söder väntar regn och kraftiga vindar. I Skåne har SMHI utfärdat en klass 2-varning för stormbyar, med en vindstyrka på 25-27 sekundmeter. Träd kan knäckas där, enligt Per Stenborg.