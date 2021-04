Vårvärmen närmar sig Sverige

April har, som vanligt, präglats av ombytligt väder. Nu ser dock värmen ut att vara på ingång, åtminstone i landets södra delar.



-Framåt söndagen kan det nog bli 17-18 grader, säger SVT:s meteorolog Per Stenborg till SVT Nyheter.



Värmen kommer in österifrån, och i början av nästa vecka kan värmen också krypa lite högre upp i landet.



-Det är inte helt uteslutet att vi kan vara uppe och nosa på 20-gradersstrecket, säger Per Stenborg.