Warren och Netrebko får Polarpris

Polarpriset i den populärkulturella kategorin tilldelas i år den amerikan- ska låtskrivaren Diane Warren.



Hon har skrivit låtar åt artister som Whitney Houston och Beyoncé. I hennes rad av moderna klassiker finns bland annat ”I don't want to miss a thing” med Aerosmith och ”Because you loved me” med Celine Dion.



Årets andra pristagare, i den klass- iska kategorin, är den ryska opera- sopranen Anna Netrebko. Hon debuterade 1994 i ”Figaros bröllop” i Sankt Petersburg och med åren har hon blivit ett av operans mest välkända namn.