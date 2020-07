WHO: Coronakrisen den värsta hittills

Coronakrisen är den värsta av de sex globala hälsokriser som Världshälsoorganisationen (WHO) hittills utlyst, enligt WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus. Det är nu ett halvår sedan WHO utlyste global folkhälsokris p.g.a. viruset, skriver The Guardian.

– När jag utlyste en internationell folkhälsokris den 30 januari – den högsta larmnivån under internationell lagstiftning - fanns det färre än 100 fall utanför Kina, och inga döda, sade Adhanom Ghebreyesus.

Han sade också att antalet fall har fördubblats de senaste sex veckorna.