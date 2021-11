WHO: Omikron en ”mycket hög risk”

Den nya omikronvarianten av coronaviruset kommer troligen att sprida sig internationellt och få allvarliga konsekvenser på vissa platser, varnar Världshälsoorganisationen (WHO).



”De övergripande globala risker som kan kopplas till den nya varianten omikron bedöms vara mycket höga”, heter det i ett uttalande från WHO till dess 194 medlemsländer.



– Omikron har ett aldrig tidigare skådat antal spikmutationer, varav några är oroande på grund av deras potentiella inverkan på pandemins utveckling, menar WHO.