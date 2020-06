Yngre personer som jobbar hemifrån under coronapademin har svårare än äldre kollegor att arbeta på distans. Varannan person under 25 år uppger att de arbetar mindre effektivt på distans, enligt en undersökning från Great Place to Work Institute.

De yngre tycker att deras organisationer inte förstår vad som oroar dem.

-De yngre är lite mer vilsna än sina äldre kollegor och behöver tyligare instruktioner, bolla idéer och ställa frågor, säger Maria Grudén, vd för Great Place to Work i Sverige.