Zelenskyj: Storoffensiv inledd i öst

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppger att Ryssland har inlett en storskalig offensiv i östra Ukraina.

– Vi kan nu bekräfta att ryska styrkor har påbörjat slaget om Donbass, vilket de har planerat under lång tid, säger presidenten på meddelandetjänsten Telegram.

Uttalandet kommer efter flera rapporter om allt hårdare strider i samtliga regioner i östra Ukraina under måndagen. ”Kriget har nu gått in i fas två”, sade Andriy Yermak, chef för den ukrainska presidentstaben under måndagskvällen.