Stora översvämningar i Västsverige – och nu kommer mer regn

Nattens ösregn slog till mot framför allt Kungsbacka kommun.

Där vaknade villaägarna upp till en mardröm med översvämmade källare och bottenvåningar.

– Det är katastrof i hela undervåningen, vi hann inte få undan alla saker. Vattnet bara steg och det var som värst nästan 40 centimeter, säger Susanna Karlsson till SVT Halland.

Nytt regnområde på väg

Det var kraftiga lokala skurar som drabbade Kungsbacka. Och risken är stor att det fortsätter att komma sådana i Halland under hela helgen.

– Det vräkte ner lokalt och sedan har de rört sig vidare bort och allt har lugnat ner sig. Men det är ett nytt regnområde på väg som kommer in tidigt i morgon och då kan det komma hyfsade mängder igen, säger Nils Holmqvist, SVT:s meteorolog.

Holmqvist konstaterar att sådana här skurar är väldigt svåra att förutse. Det kan vara måttligt regn på flera platser – och så vräker det ner över enskilda områden. Men bor man i en villa där man vet att det finns risk för översvämningar bör man vara förberedd, enligt honom.

”Det är intensiva lågtryck”

Det väntas regn i hela landet under helgen. Men värst väntas det vara i södra Sverige där det finns risk för liknande skurar som i Kungsbacka.

– Det är intensiva lågtryck som bildas under söndagen. De har en lite osäker bana just nu men det mesta tyder på att det någonstans i Sydsverige kan komma mycket regn. Eventuellt kan det här leda till en regnvarning från SMHI under helgen, säger Nils Holmqvist.

Som det ser ut just nu är det framför allt Götaland och östra Svealand som kan drabbas av kraftigare skurar under söndagen. Men det kan komma att ändras under helgen.

– Det här är alltid svårt att förutse. Det är svårt att skydda sig mot sådana regn, säger Nils Holmqvist.