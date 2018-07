Här ligger Albulapasset där den svenska bussen stoppade all trafik. Foto: TT

Svensk buss stoppade all trafik på väg i Schweiz – i fem timmar

En turistbuss från Värmland stoppade all trafik i det schweiziska Albulapasset under fem timmar under tisdagen. Bussen var för stor för vägen och fastnade i en kurva, enligt den lokala polisen.