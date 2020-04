SVT: 15 nya miljarder i coronastöd

Kommuner och regioner kommer att få ytterligare cirka 15 miljarder kronor till följd av coronakrisen. Det erfar SVT Nyheter och Sveriges Radios Ekot.



Tillskottet ska vara resultatet av förhandlingar mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.



Under förmiddagen håller finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) en presskonferens tillsammans med representanter från C och L. Då väntas beskedet om det nya miljardstödet till kommuner och regioner bli bekräftat.