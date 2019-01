Glöm finvintern – nu kommer snö, regn och blåst

Kraftiga vindar i kombination med snöfall skapade snöyra och dålig sikt i trafiken längs med hela Norrlandskusten under tisdagen. I takt med att det vädret nu försvinner österut byts det ut mot mer stabilt väder de närmaste dagarna.

Blickar man i stället fram mot helgen ser det ut som att det kan bli både snö och regn i landet, allra främst i söder.

– Det är en intressant vädervecka. Tittar man på fredagen så kan det börja snöa i Götaland och på sina håll gå över i regn. Det snöfallet flyttar sedan norrut, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.

Samtidigt kommer det in mildluft söderifrån och ett snöväder drar in även under lördagen. Fram till söndagen sprider sig snöandet också upp över stora delar av Norrland.

”Inte halkvänligt”

Den snön som kommer in i söder väntas vara betydligt tyngre än den som skapade snöyran vid Norrlandskusten under tisdagen. Därför är risken för dålig sikt inte lika stor. I stället kan snö och regn leda till hala vägar i takt med att temperaturerna sjunker.

– Det blir halkigt, säger Nitzan Cohen.

Inför nästa vecka ser det sedan ut som att det kan spricka upp på sina håll i landet, även om visst snöfall kan förekomma.

– Vi går mot en svag stabilisering med periodvis klararare väder, men vädret rör sig hela tiden och det är svårt att säga, säger Niztan Cohen.