Föräldraförsäkringens betydelse för nyanländas etablering

Rapporten bygger på rika registerdata som omfattar alla kvinnor som invandrade till Sverige med barn under åtta år under perioden 1995–2014. Rapportförfattarna Ann-Zofie Duvander, professor i demografi, och Eleonora Mussino, docent i demografi, beskriver vilka mammor som använder föräldrapenning under sina första år i Sverige och hur mycket de använder. De undersöker även om samvariationen mellan uttag av föräldrapenning och framtida sysselsättning skiljer sig åt beroende på födelseland och andra bakgrundsfaktorer.

Här presenterar forskarna sina slutsatser och ett antal målkonflikter som enligt dem finns i den svenska föräldraförsäkringen. Rapporten kommenteras av Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet samt politikerna Maria Malmer Stenergard (M) och Rikard Larsson (S), ordförande respektive vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Medverkande: Lina Aldén, docent i nationalekonomi Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Ann-Zofie Duvander, professor i demografi Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet och professor i sociologi vid Mittuniversitetet, Rikard Larsson (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet och Moderaternas migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson, Eleonora Mussino, docent i demografi Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, och Josefine Palmqvist Schultz, projektledare för Jämställd etablering Arbetsförmedlingen.

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS. Arrangör: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS

