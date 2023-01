I krigets skugga: elbrist, matkris och ny säkerhetspolitik

09.00 Nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser för flyktingar och deras anhöriga? Och vilken roll spelar kommunerna? Nya forskningsresultat presenteras följt av paneldiskussion mellan forskare och praktiker. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier och Vetenskapsrådet. Från 13/12.

10.20 Sverige och Finland i Nato

Skiften i utrikes- och säkerhetspolitiken: statsminister Ulf Kristersson (M).

Fördjupat samarbete inom Nato: Pekka Haavisto (Gröna förbundet), Finlands utrikesminister.

Nato i en ny säkerhetspolitisk verklighet: Jens Stoltenberg, generalsekreterare Nato.

Arrangör: Folk och Försvar. Från 8/1.

11.40 I Ukrainakrigets skugga – globala effekter

Kriget i Ukraina och dess globala effekter: Robert Mardini, generaldirektör för Internationella rödakorskommittén (ICRC).

Arrangör: Folk och Försvar. Från 8/1.

12.03 I Ukrainakrigets skugga – ny säkerhetspolitik, matkris och energibrist

Vår syn på Sveriges nya säkerhetspolitik: Magdalena Andersson (S), partiledare.

Demokratin under press och utbrett globalt missnöje: Per Olsson Fridh, gd Folke Bernadotteakademin

Matkriser och energibrist som säkerhetshot: Niklas Rossbach, forskningsledare Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Carl von der Esch, förbundsjurist och ledningsstrateg Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Kommentarer: Douglas Thor, förbundsordförande Muf, Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom och Erik Berg, förbundsordförande Luf.

Arrangör: Folk och Försvar. Från 8/1.

13.20 Det svenska ordförandeskapet i EU

Prioriteringar under Sveriges ordförandeskap i EU: utrikesminister Tobias Billström (M).

EU – hur kan fredsprojektet stärkas och utvecklas? Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för migration och inre säkerhet.

EU och Nato – i takt eller otakt? Anna Wieslander, Nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council, och Björn Fägersten, senior forskare Utrikespolitiska institutet (UI) och vd Politea.

Hur kan Sverige påverka i EU-systemet? Göran von Sydow, direktör Svenska Institutet för europapolitiska studier (SIEPS) och Cecilia Malmström, fd EU-kommissionär och senior research fellow vid den amerikanska tankesmedjan The Peterson Institute for International Economics.

Paneldiskussion: Europaparlamentarikerna Emma Wiesner (C), Jakop Dalunde (MP) och Sara Skyttedal (KD).

Arrangör: Folk och Försvar. Utdrag från 8/1.

15.00 Kriget i Ukraina

Omvärldsläget och kriget i Ukraina: Lena Hallin, chef Sveriges militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST).

Fredlig samexistens mellan Ryssland och Europa – är det möjligt? Gudrun Persson, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Informationskriget – det moderna slagfältet? Per-Erik Nilsson, forskare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Militärstrategi – vad kan vi lära oss av Ukraina? Roger Djupsjö, fd chef Sveriges del av operation Unifier i Ukraina.

