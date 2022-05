Inför klimatmötet: presskonferens med FN:s generalsekreterare

09.00 Presskonferens med Sverigedemokraterna som presenterar nya förslag mot välfärdsbrottslighet och parallellsamhällen.

09:30 – 12:00 Debatt i riksdagen DIREKT

Bland annat om justitieutskottets förslag om stärkt rättsprocess.

12:00 – 12.05 Rapport

12:05 – 13:00 Svenskarna och internet – valspecial 2022

En rapport om internet som informationskälla och arena för politisk information presenteras. Hur och var tar väljarna del av politik? Hur ser skillnaden mellan äldre och yngre ut? Och hur ser svenskarna på risken att råka ut för desinformation? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 5/4.

13:00 Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023 DIREKT

Information från EU-minister Hans Dahlgren (S) om förberedelserna inför EU-ordförandeskapet.

13.20 Statsminister Magdalena Andersson tar emot FN:s generalsekreterare Antonio Guterres

På dagordningen bland annat den säkerhetspolitiska situationen i Europa efter Rysslands invasion i Ukraina

14:30 – 15:00 Ungdomsduellen: Muf och Grön ungdom

Matilda Ekeblad, Muf, och Aida Badeli, Grön ungdom, möts i en politisk duell under Järvaveckan. Arrangör: Stiftelsen The Global Village. Inspelat tidigare under dagen.

15:00 – 15:30 Järvaveckan: Tal av Johan Pehrson (L) DIREKT

Liberalernas Johan Pehrson är först ut att hålla sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm. Arrangör: Stiftelsen The Global Village.

16.00 Rapport

OBS! Tablån kan ändras vid nyhetsläge



Här kan du se en längre tablå

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform

Till Forum i SVT Play – klipp och sändning