Interpellationsdebatt om engångsplast

09:00 – 09:25 EU:s engångsplastdirektiv DIREKT

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) svarar på en interpellation av Tobias Andersson (SD).

09:25 - 09:55 Järvaveckan: Tal av Nooshi Dadgostar (V)

Återutsändning av Vänsterledaren Nooshi Dadgostars partiledartal som hölls i går kväll under Järvaveckan. Mats Knutson kommenterar. Arrangör: The Global Village.

09:55 - 10:30 Järvaveckan: Tal av Jimmie Åkesson (SD) DIREKT

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller tal under Järvaveckan. Elisabeth Marmorstein kommenterar.

10:30 - 12:00 Interpellationsdebatterna fortsätter

12:00 - 12:03 Rapport

12:03 - 12:40 Inte längre utsatt

Så kan man vända utvecklingen i ett otryggt område. Medverkande: Ingvar Nilsson, nationalekonom, Ulf Malm, Fastighetsägare i Järva, Karin Olanders, Linköping kommun och Christian Nilsson, Familjebostäder Göteborg. Arrangör: The Global Village. Från 3/6.

12:40 - 12:55 Ungdomsduellen: KDU och Grön ungdom

Nike Örbrink (KDU) och Aida Badeli (Grön ungdom) möts i en politisk duell under Järvaveckan. Arrangör: The Global Village. Från förmiddagen.

12:55 - 13:30 Järvaveckan: Tal av Ebba Busch (KD) DIREKT

Kristdemokraternas Ebba Busch håller sitt partiledartal under Järvaveckan. Elisabeth Marmorstein kommenterar.

13:30 - 14:40 Är åldersdiskriminering ett demokratiproblem?

Äldreriksdagen tar i år upp åldersdiskriminering i Sveriges riksdag och andra beslutande församlingar. Medverkande: Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Björn von Sydow, fd talman, Amelia Adamo, tidningsentreprenör, m fl. Arrangör: PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna samt nyhetssajten News55.se. Från 25/5.

14.40 – 15.40 Hur mår egentligen barnen under pandemin?

Rapporter från både Bris och Rädda Barnen visar att barn har mått psykiskt dåligt och haft det jobbigare hemma under pandemin. I ett samtal om behoven efteråt möts Anna Alandh och Ida On från SVT Barn, Daniel Berglind, Karolinska Institutet. Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten och Hanna Thermaenius, Rädda Barnen. Seminariet inleds av Hanna Stjärne, vd SVT. Arrangör: SVT. Från 1/6.

15.45 – 16.00 Politik i bokhyllan Landet utanför DIREKT

Landet utanför – Sverige och kriget 1940 – 1942 är andra delen i historikern Henrik Berggrens trilogi om Sverige under andra världskriget. Här skildras det första krigsåret, där Sveriges eftergiftspolitik mot Tyskland är en röd tråd. Pontus Mattsson intervjuar

16:00 - 16:05 Rapport

16:05 - 16:15 Hänt i dag

