Järvaveckan: Märta Stenevi (MP) håller tal

09.00 Införande av civilplikt och kriminalisering av rymning DIREKT

Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöters inlämnade frågor.

11.30 Deutsche Welle

Internationella nyheter med fokus på utvecklingen i Ukraina. Sändningen är på engelska och översätts inte.

12.00 Rapport

12.05 Järvaveckan: Tal av Ulf Kristersson (M)

Moderatledaren Ulf Kristersson höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på torsdagskvällen. Arrangör: Stiftelsen The Global Village. Inspelat 2/6.

12.35 Järvaveckan: Lag och ordning – hur ska brottsligheten bekämpas?

Kriminaliteten är en av väljarnas viktigaste samhällsfrågor och samtliga partier är överens om att brottsligheten måste bekämpas, men hur ska det gå till? Medverkande: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Liban Warsame, pappa i Järvaområdet som förlorat sin son, Diamant Salihu, SVT-journalist och författare, Germay Woldu, Kriminellas revansch i samhället (Kris). Arrangör: Stiftelsen The Global Village. Inspelat 1/6.

13.20 Järvaveckan: Psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa nämns av både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem och den ökar bland barn och unga. Deltagare: Camilla Waltersson Grönvall (M), Acko Ankarberg Johansson (KD), Magnus Loftsson, Friends, Lidija Kolouh, Forte och Klas Bergling, Tim Bergling Foundation. Arrangör: Stiftelsen The Global Village. Inspelat 1/6.

14.00 Deutsche Welle DIREKT

Internationella nyheter med fokus på utvecklingen i Ukraina. Sändningen är på engelska och översätts inte.

14.30 Järvaveckan: Ungdomsduellen: SSU och CUF

Lisa Nåbo, ordf SSU och Réka Tolnai, ordf CUF möts i en politisk duell under Järvaveckan. Arrangör: Stiftelsen The Global Village. Inspelat tidigare under dagen.

15.00 Järvaveckan: Tal av Märta Stenevi DIREKT

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi håller tal på Spånga IP i västra Stockholm. Arrangör: The Global Village.

15.30 Deutsche Welle

Internationella nyheter med fokus på utvecklingen i Ukraina. Sändningen är på engelska och översätts inte.

16.00 Rapport

OBS! Tablån kan ändras vid nyhetsläge

SVT 2 | SVT Play. Här kan du se sändningarna 09:00 – 16:00 medan de pågår, men det går inte att backa i sändningen och efter klockan 16.00 fortsätter SVT2:s övriga utbud.



Här kan du se en längre tablå

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlform

Till Forum i SVT Play – klipp och sändning