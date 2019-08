På måndag är Forum tillbaka igen

Tisdagen den 3 september kan du under två timmar möta våra utrikeskorrepondenter. De berättade mer om sitt arbete under SVT:s utrikeskväll som spelades in den 14 augusti.

Foto: SVT

Riksmötets öppnande

Den 10 september inleds det nya riksdagsåret. Vi sänder hela riksmötets öppnande, med kommentarer efteråt av inbjudna gäster och sannolikt intervjuer med partiledarna.

Så här såg det ut vid riksmötets öppnande år 2018 med kungafamiljen och talmännen längst fram. Foto: TT

Spännande politikhöst

En spännande politikhöst väntar. Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna håller kongresser och då finns naturligtvis Forum på plats.

Den 18 september presenteras höstbudgeten, som vi naturligtvis direktsänder. Ekonomer och ledarskribenter ger er politiska kommentarer och analyser.

Finansminister Magdalena Andersson (S) kommer att presentera regeringens budget den 18 september. Foto: TT

Författarporträtt

I vår serie ”Politik i bokhyllan” får ni möta flera intressanta författare under hösten.

Foto: TT

Först ut är statsvetaren Erik Ringmar som skrivit boken ”Befria universiteten”, där han för fram sin åsikt om att den politiska styrningen av universiteten måste minska.

Dessutom kommer vi att sända flera spännande seminarier under hösten.

Välkomna tillbaka 2 september!