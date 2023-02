Tv-kritikerns streamingtips: Tre dramaserier att kolla på

Dramaserien ”Fleishman is in trouble” visas på Disney+ och baseras på romanen med samma namn och var till en början inte ett säkert kort för SVT:s tv-kritiker Linus Fremin som redan hade sett serier med liknande koncept om medelklassfamiljer i New York.

– Det är en sorts satir över den här livsstilen. Skaparna är medvetna om att den existerar i den här privilegierade världen och det som framförallt räddar den här serien är att den leker med perspektiven.

Stjärnreportern som blev ”cancelled”

Oscarsvinnaren Tom Mccarthy som vann med den kritikerrosande journalistfilmen ”Spotlight” har nu skapat en likasinnad serie vid namn ”Alaska Daily”. Enligt Linus Fremin kan serien ibland bli spretig men samtidigt beskriver han den som väldigt lätt att kolla på. Han talar även gott om karaktärerna, speciellt den självsäkra huvudkaraktären Eileen Fitzgerald som var en före detta stjärnreporter innan hon fick sparken.

– Det är uppfriskande att se en karaktär som inte ber om ursäkt för sig, säger Linus Fremin.

Se tv-experten berätta mer om alla tre drama-serier i klippet ovan.