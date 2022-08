Runt fyra tusen hundar behöver nya hem efter att de evakuerats från en anläggning i Virgina som avlat hundarna för att sälja till laboratorier för djurförsök.

– Vi kommer samarbeta med våra skydds- och räddningspartners över hela landet för att ge dessa hundar ett kärleksfullt hem, säger Kitty Block, vd för The Humane Society Of The United States.